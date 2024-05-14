Часть российских пограничников останется в Армении

сегодня в 19:20

Кандидат на должность директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил, что российские пограничники сохранят свое присутствие на территории Армении, сообщает ТАСС .

«Наше присутствие в лице пограничников в Армении остается», — сказал Бортников.

Он подчеркнул, что российские пограничники будут охранять границу постсоветской республики с Турцией и Ираном.

Бортников добавил, что Россия вывела временные оперативные группы пограничников РФ с линии разграничения, а также закрыла пограничный пункт в аэропорту Звартноц по просьбе армянской стороны.

Прекращение деятельности российских пограничников в ряде армянских областей было согласовано на прошлой неделе в ходе переговоров между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министр Армении Николом Пашиняном.