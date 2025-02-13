Часть игроков не откладывают телефон даже во время еды или учебы

Согласно исследованию, 21% мобильных игроков используют игры как способ знакомства или общения. Из них 14% общаются для романтических отношений, 50% — для дружеских, а 81% — чтобы просто поиграть вместе, сообщили специалисты официального магазина приложений RuStore.

Совместное с компанией Ipsos исследование провели в форме онлайн-опроса со 1009 респондентами в возрасте от 18 до 60 лет, которые пользуются iOS и Android, а также играют в мобильные игры не реже 1 раза в неделю. Среди участников опроса были жители городов России, включая города с населением до 100 тыс. человек.

Большинство опрошенных играют в мобильные игры, чтобы отдохнуть, отвлечься или занять свободное время. 63% пользователей запускают игры дома во время отдыха, 25% — в дороге, примерно столько же — параллельно с просмотром видео или телепередач, а 14% не расстаются с телефоном даже во время еды или учебы.

Многие игроки углубляются в дополнительный контент, связанный с мобильными играми, и рассматривают их как хобби. Треть респондентов читает или смотрит обзоры на игры, 21% — следит за стримами (трансляциями), а 11% интересуется соревнованиями по мобильному геймингу. Некоторые игроки (8%) сами участвуют в турнирах, а 6% — ведут стримы, транслируя процесс игры.