Чайки сорвали прогулку в детском саду Вологды

В Вологде спасатели дважды за день выезжали в детский сад «Сказка» на Костромской улице из-за агрессивных чаек. Птицы заняли площадку, и прогулку детей отменили, сообщает RuNews24.ru .

Инцидент произошел в начале июня. Утром сотрудники сада вызвали спасателей: чайки кружили над территорией и не подпускали детей к площадке. Птиц отловили и вывезли.

Через несколько часов спасателей вызвали снова. В песочнице нашли птенца, который спрятался среди камней. Его забрали и вернули к стае.

«Это не злоба, а инстинкт защиты гнезда и малышей. Они видят в нас потенциальную угрозу для своего потомства», — объяснил орнитолог Георгий Кравченко.

Пик агрессии у чаек приходится на конец мая и июнь, когда появляются птенцы. Детские сады привлекают птиц кормом, плоскими крышами, верандами и отсутствием хищников. В Череповце в 2021 году агрессивное поведение чаек фиксировали в девяти детских садах.

Специалисты советуют весной проверять крыши, убирать материалы для гнезд, закрывать вентиляционные шахты и плотно закрывать мусорные контейнеры. Чаек не стоит подкармливать. При нападении лучше спокойно уйти или поднять над головой зонт, палку или ветку.

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