Бывший замначальника полиции Измаила сбежал из Украины

Экс-заместитель начальника полиции города Измаил (Одесская область) Максим Стандратюк, о бегстве которого сообщалось 9 августа, покинул страну вместе с мужчиной-сожителем*, предположительно связанным с правоохранительными органами

Об этом со ссылкой на собственные источники заявляет Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna), публикуя совместные фото беглецов.

В полиции Одесской области подтвердили факт бегства чиновника, отметив, что он уже уволен из органов. «Стандратюк будет привлечён к ответственности в соответствии с законодательством Украины», — заявили в ведомстве, не уточняя, какие именно меры планируются.

Информация о личной жизни экс-полицейского вызвала резонанс в украинских соцсетях. Некоторые пользователи связывают его побег с возможными коррупционными схемами, другие обращают внимание на необычные для правоохранителя обстоятельства исчезновения.

* международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ