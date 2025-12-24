Бывший зам губернатора Ростовской области лишен имущества судом

Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и постановил изъять в доход государства имущество бывшего заместителя губернатора Ростовской области Владимира Окунева и его заместителя Светланы Шаповаловой, приобретенное коррупционным путем, сообщает «КоммерсантЪ».

Следствие установило, что Окунев, занимавший с 2020 года пост министра транспорта региона, незаконно занимался автобизнесом совместно с Шаповаловой. В ходе этой деятельности они приобрели более 30 грузовых седельных тягачей и полуприцепов, а вырученные средства вложили в недвижимость, в том числе в элитное жилье в Москве.

Как отмечалось в иске, компании и транспортные средства были зарегистрированы на родственников чиновников, которые не имели финансовой возможности для таких покупок.

В ноябре Генпрокуратура потребовала национализировать это имущество. Суд удовлетворил иск, постановив обратить в доход государства 36 объектов недвижимости в Москве и Ростовской области, включая пять квартир в элитных жилых комплексах и 25 грузовых и премиальных автомобилей общей стоимостью более 600 миллионов рублей.

С Окунева также было взыскано более 100 миллионов рублей, что эквивалентно стоимости ранее проданного имущества.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.