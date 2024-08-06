Бывший «вагнеровец» рассказал о методах набора в ЧВК

Военнослужащий по имени Сергей, который пробыл за решеткой 28 лет, стал штурмовиком частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». По его словам, набор заключенных производил основатель формирования Евгений Пригожин, сообщает «Царьград» .

После начала спецоперации Сергей и его сокамерник, бывший военный, написали письмо в Минобороны РФ с просьбой отправить их на фронт. Однако тогда они не получили ответа.

Позже колонию посетил Пригожин, который заявил о нужде в штурмовиках. Сергей отметил, что бизнесмен хотел видеть в бойцах «нестандартный подход» к делу.

«Красная армия сейчас не везет коляску. Поэтому мне нужны штурмовики. В первую очередь те из вас, у кого срок лет 20 и кто получил его за умышленное убийство, а не за кухонную драку. Мне нужна ваша выживаемость, ваш нестандартный подход», — цитирует издание основателя ЧВК «Вагнер».

При этом Пригожин подчеркивал, что на фронте будущих бойцов ждет «мясорубка», но лишение свободы им больше не грозит.

Сергей уточнил, что из 12-й исправительной колонии Нижнего Тагила в ЧВК взяли 180 человек. Штурмовиков отвезли под Луганск в пункт временной дислокации.