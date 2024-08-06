Бывший «вагнеровец» рассказал о методах набора в ЧВК
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Военнослужащий по имени Сергей, который пробыл за решеткой 28 лет, стал штурмовиком частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». По его словам, набор заключенных производил основатель формирования Евгений Пригожин, сообщает «Царьград».
После начала спецоперации Сергей и его сокамерник, бывший военный, написали письмо в Минобороны РФ с просьбой отправить их на фронт. Однако тогда они не получили ответа.
Позже колонию посетил Пригожин, который заявил о нужде в штурмовиках. Сергей отметил, что бизнесмен хотел видеть в бойцах «нестандартный подход» к делу.
«Красная армия сейчас не везет коляску. Поэтому мне нужны штурмовики. В первую очередь те из вас, у кого срок лет 20 и кто получил его за умышленное убийство, а не за кухонную драку. Мне нужна ваша выживаемость, ваш нестандартный подход», — цитирует издание основателя ЧВК «Вагнер».
При этом Пригожин подчеркивал, что на фронте будущих бойцов ждет «мясорубка», но лишение свободы им больше не грозит.
Сергей уточнил, что из 12-й исправительной колонии Нижнего Тагила в ЧВК взяли 180 человек. Штурмовиков отвезли под Луганск в пункт временной дислокации.