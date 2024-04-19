Бывший вагнеровец рассказал, какие женщины воюют за ВСУ

Бывший боец ЧВК «Вагнер» заявил, что в армию Украины, пока в стране не объявили женскую мобилизацию, идут служить в основном идейные украинки. По его словам, таким женщинам обычно по 20-30 лет, сообщает «ФедералПресс» .

Экс-вагнеровец отметил, что в ВСУ идут служить женщины с «промытыми мозгами», которые находятся под влиянием киевской пропаганды. По словам бойца, пока в рядах армии Украины хватает девушек на любых постах, в том числе и в штурмовых группах.

«Сейчас, чтобы попасть в передовые окопы, женщина должна сама изъявить желание», — заявил он.

По мнению военного, если украинские силы пойдут в новое контрнаступление, то оно может быть таким же неудачным, как и прошлое. В таком случае жительниц Украины уже могут перестать спрашивать, где и как они хотят служить, и начнут распоряжаться ими сугубо по военным потребностям.