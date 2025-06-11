Бывший ученик устроил бойню в австрийской школе из-за травли

Как выяснило издание Kronen Zeitung, в предсмертной записке злоумышленник признался, что страдал от издевательств в школе.

«Он не смог закончить шестой класс и искал виноватых», — сообщает газета со ссылкой на следствие. Правоохранители рассматривают версию о том, что это был акт мести за перенесенную травлю.

Инцидент стал самым кровавым школьным нападением в истории Австрии, в результате которого погибли десять человек, еще 12 получили ранения. По данным полиции Штирии, нападавший использовал два легально приобретенных огнестрельных оружия, после чего покончил с собой.

С 1993 года в стране произошло четыре подобных случая, но ни один не унес столько жизней. Последний серьезный инцидент случился в 2018 году, когда призывник ранил подростка у школы в Мистельбахе.