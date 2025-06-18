Бывший полицейский из Екатеринбурга признался в убийствах из-за наркотиков

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В Екатеринбурге начался суд над силовиком из банды, убившей 11 человек

В Железнодорожном районном суде Екатеринбурга началось рассмотрение уголовного дела в отношении Константина Котика, бывшего сотрудника милиции, входившего в преступную группировку, совершившую 11 убийств, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

подсудимый обвиняется в бандитизме и разбое, но рассматривается отдельно от других членов банды благодаря заключенному досудебному соглашению.

По данным следствия, банда была создана майором Владиславом Соболем, бывшим сотрудником наркоконтроля и включала пять действующих и бывших милиционеров.

Группировка, маскируясь под законную деятельность, изымала наркотики у дилеров для последующей перепродажи. Осенью 1999 года они жестоко пытали и убили трех человек, пытаясь выйти на их поставщика.

Летом 2000 года расправились с информатором, обратившимся в милицию, а затем попытались устранить свидетелей — двое погибли, один чудом выжил.

Расследование этого громкого дела вело управление СК РФ по Свердловской области при особом контроле со стороны центрального аппарата. Суд над остальными участниками банды продолжается.