Бывшие воины-афганцы прошли по делу о хищении элитного санатория ЦК КПСС

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Мещанский районный суд Москвы санкционировал арест двух ветеранов Афганской войны — экс-руководителя Общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане Андрея Чепурного и гендиректора АНО «Ветеран-Русь» Валерия Белялова, сообщает «КоммерсантЪ» .

Ветеранов обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при хищении имущества бывшего санатория ЦК КПСС «Русь» в Подмосковье.

По данным следствия, фигуранты незаконно завладели 48 зданиями элитного санаторного комплекса в Рузском районе, рыночная стоимость которого оценивается в сотни миллионов рублей. Ущерб только по подтверждённым эпизодам превышает 500 млн рублей ($6,5 млн).

Чепурной — спецназовец 334-го отряда, кавалер двух орденов Красной Звезды, возглавлял ветеранские организации с 1997 года, но был отстранён в 2017-м за финансовые нарушения. Белялов — бывший танкист 108-й мотострелковой дивизии, участвовал в ключевых операциях советского контингента.

Санаторий «Русь» — бывшая закрытая госдача номенклатуры ЦК КПСС с инфраструктурой класса «люкс».

Дело стало частью масштабной проверки использования советского наследия ветеранскими организациями. Оба фигуранта пробудут в СИЗО до сентября 2023 года.