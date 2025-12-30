Бывшему вице-губернатору Свердловской области Чемезову смягчили меру пресечения

сегодня в 16:50

Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова перевели из СИЗО под домашний арест по состоянию здоровья, сообщает «112» .

Чемезов является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Как считает следствие, он мог принимать участие в хищении выделяемых субсидий.

В конце сентября Чемезова заключили под стражу. Во вторник суд в Челябинске смягчил ему меру пресечения на домашний арест. Поводом к этому стало ухудшение самочувствия бывшего вице-губернатора.

У него выявили онкологическое заболевание. Мужчина хочет поехать лечиться в Москву.

