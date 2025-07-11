Бывшего главу РАЭК Сергея Гребенникова отправили под арест по делу о госизмене

В Лефортовский суд Москвы отправили ходатайство об аресте по делу о государственной измене со стороны мужчины, чьи фамилия и инициалы похожи на те, что у экс-руководителя Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова. Источник «Русской службы Би-би-си», близкиий к организации, сказал, что речь и правда идет о главе РАЭК, сообщает РБК .

Дело зарегистрировали 10 июля. Первое заседание по нему провели в тот же день в закрытом формате. Это частая практика для дел о госизмене.

По словам информатора, такое производство могли открыть после обыска, проведенного по делу о покушении на сбыт наркотиков. В конце мая Тверской суд Москвы вынес Гребенникову приговор по делу о продаже запрещенных веществ в особо крупном размере.

Экс-руководитель РАЭК, согласно ему, должен был отправиться в колонию на семь лет. Прокуратура просила по делу 11 лет заключения. Но суд взял во внимание то, что мужчину до этого не привлекали к ответственности и он ухаживает за матерью. В начале июня вынесенный приговор обжаловали.

В апелляционном постановлении по первому делу Гребенникова выяснилось, что он обладает видом на жительство в Соединенных Штатах. Также у мужчины есть квартира в ФРГ. Во время личного досмотра у мужчины изъяли идентификационную и резидентскую карты США, банковские карты зарубежных банков, зарегистрированных на его имя.

В 2022 году Гребенников стал руководителем РАЭК. Организация проводит ключевые интернет-конференции и церемонии в РФ, например, Russian Internet Week, Премия Рунета и иные. РАЭК объединяет более 150 компаний рынка электронных коммуникаций. Также организация пишет законы для защиты участников рынка.

К моменту, когда Гребенникова арестовали в первый раз, он был директором ассоциации. По данным на сайте РАЭК, в июне по итогам общего собрания компаний-членов, ее главой стал Дмитрий Гуляев.