Бывшая жена Моргенштерна* задолжала ФНС около 3 млн рублей

У бывшей супруги репера Моргенштерна* блогерши Дилары Зинатуллиной за девять месяцев увеличился долг перед налоговой, теперь она должна заплатить почти 3 млн рублей, сообщает SHOT .

ФНС РФ выставила ей счет на 2,9 млн рублей. Если в ближайшее время должница не заплатит, то ей могут заблокировать счета и закрыть выезд из РФ.

Зинатуллина игнорирует налоговую девять месяцев. Так, в ноябре 2024 года у блогерши было долгов почти на 500 тыс. рублей, а теперь счет увеличился больше чем в шесть раз.

Экс- жена репера любит гонять на своем Mercedes-Benz, у нее десятки штрафов. Еще у нее есть ИП, салон красоты «Дилара», который ей подарил бывший муж.

* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.