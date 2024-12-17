Бытовая техника и помехи: эксперт назвал причины проблем с интернетом дома

Директор по интернет-продуктам «Дом.ру» Дмитрий Гуляев заявил о трех возможных причинах перебоев домашнего интернета: повышенной загруженности диапазона Wi-Fi, препятствиях между роутером и подключенными устройствами и помехах из-за бытовой техники.

«Помехи могут быть связаны с перегруженностью диапазона Wi-Fi из-за большого количества актуальных соединений, в том числе соседских. Как правило частотный диапазон 2,4 ГГц перегружен сильнее других. В связи с этим скорость в этом диапазоне ниже, чем в 5 ГГц, зато сигнал передается на более дальние расстояния», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, очень часто интернет-сигналу мешают СВЧ-печи и беспроводные устройства — колонки, клавиатуры, домашние телефоны, радионяни, камеры и многое другое. Гуляев посоветовал не ставить роутер рядом с ними: это позволит избежать интерференции волн.

Лучше всего домашний роутер установить в центральной части квартиры или на стыке комнат, можно это сделать в коридоре или прихожей. Не следует размещать оборудование слишком высоко под потолком или, наоборот, близко к полу, подчеркнул эксперт.