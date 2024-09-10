«Было страшно…»: в подмосковном Раменском озвучили подробности удара БПЛА

Житель подмосковного Раменского рассказал, что стал очевидцем ночной атаки беспилотников на город. По словам мужчины, он проснулся в 04:17 вторника, 10 сентября, когда ощутил эхо и вибрацию, сообщает 360.ru .

После пробуждения очевидец зашел в Telegram и прочитал новости о произошедшем в его городе. Далее мужчина оделся, собрал все необходимое и покинул квартиру.

Собеседник журналистов добавил, что после этого он подошел к атакованному соседнему дому. По его словам, в этот момент горели балконы, а на автомобили падали горящие куски фасада. Также у некоторых машин вышибло стекла ударной волной.

«Было страшно в тот момент… Это было где-то 04:50. Я стою на улице со всеми. И, получается, у меня дом — это Спортивный проезд, 6. Еще прилетел удар по улице через железнодорожные пути», — рассказал свидетель атаки БПЛА на Раменское.

Сейчас мужчина в безопасности, при налете беспилотников он не пострадал. Пока горожанин не может попасть в собственную квартиру, поскольку его улица перекрыта.