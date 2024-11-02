«Был первым гражданином из империи лжи»: известный американец получил паспорт РФ

Американец Джон Энтони Роблес, которого СМИ называли первым политическим беженцем из США, в торжественной обстановке получил российский паспорт. Ранее приказ о вручении ему гражданства подписал президент РФ Владимир Путин, сообщила офпред МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Вручение гражданства прошло в актовом зале Управления МВД России «Серпуховское». Кроме Роблеса паспорта также получили другие иностранцы. В торжественной обстановке они поклялись соблюдать законы России, права и свободы ее граждан, проявлять верность стране и чтить культуру, историю и традиции.

Джон Роблес в 1996 году прибыл в Россию и работал учителем английского языка. Долгое время он был беженцем. После начала СВО педагог помогал доставлять гуманитарную помощь для российских солдат и жителей приграничья.

«Фактически я был первым гражданином из империи лжи, который получал полное убежище в Российской Федерации. 17 лет как беженец жил», — сказал Роблес.

Под конец видео гражданин крикнул: «Спасибо! Ура!»