Был героем, стал мошенником: теща обвинила блогера в обмане на реабилитации жены

Скандал разразился в социальных сетях вокруг блогера, который на протяжении пяти лет занимался реабилитацией своей супруги, потерявшей дееспособность во время родов из-за врачебной ошибки. Мать девушки обвинила зятя в мошенничестве, потому что он, по ее словам, выселил жену в однушку, а сам остался в доме, купленном на деньги подписчиков.

«Он был героем. А люди ему помогали, скидывали деньги на реабилитации, на дом, чтобы было комфортнее и удобнее ему и его жене жить. А сейчас узнается, что он перевез жену и ее бабушку в съемную однушку, а в этом доме живет с новой девушкой», — написала пользовательница Сети с ником sasha__mi__.

Ситуацию предала огласке мать пострадавшей девушки. Она рассказала, что трагедия случилась в 2022 году. Во время родов была допущена ошибка — роженице ввели анестезию, она впала в кому, случился отек головного мозга с гипоксией, на три минуты остановилось сердце. Девушка осталась инвалидом I группы.

После трагедии реабилитацией пострадавшей занимался ее муж, рядом всегда находились теща и ее мать. Теперь же женщина написала заявление в полицию на зятя и обвинила его в мошенничестве. Якобы он выселил жену и ее бабушку из дома, купленного на деньги подписчиков, и поселил их в съемную однушку. В дом он якобы привел новую девушку.

Мужчина отрицает все обвинения. Он заявил, что никого из дома не выгонял, продолжает заниматься здоровьем жены и воспитывает дочь. Он напомнил, что супруга прошла около 9 курсов реабилитации, каждый стоил 1,1 млн рублей. Дом был куплен на его личные деньги. На протяжении трех лет он занимается рекламой и неплохо зарабатывает. А что касается его новой девушки, то это его личные отношения.

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