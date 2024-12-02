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Бувальцев: более 300 тыс военных обучились в резервных полках для контрактников

Благодаря боевой подготовке российских бойцов в 2024 году получилось улучшить военно-профессиональный уровень выучки солдат ВС РФ. Слаживание экипажей, расчетов, подразделений проходило на основе полученного в зоне СВО опыта, написал в материале для газеты «Красная звезда» генерал-полковник, начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев.

Новую систему подготовки создали благодаря изучению полученного в ходе СВО боевого опыта. Выясненные приемы и тактики ведения боевых действий интегрировали в процесс обучения солдат.

Особые успехи замечены в полках резерва. Там занимаются подготовкой солдат, подписавших контракт, к отправке в зону СВО.

Для этих задач создали семь рот инструкторов и восемь учебных рот. Суммарно они провели обучение уже для 300 тыс. солдат.

Ранее депутат Мособлдумы Тарас Ефимов сказал, что контрактная служба дает возможность повысить социальный статус. Также добровольцы получают большое количество льгот.