Буцкая: единый набор для младенцев устранит региональное неравенство

сегодня в 02:31

В Госдуме предложили ввести единый набор для всех новорожденных России

В Госдуме разрабатывают инициативу о введении единого федерального подарочного набора для всех новорожденных России, сообщает ТАСС .

Как заявила первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая, это решит проблему «лотереи», когда ценность подарка зависит от региона рождения ребенка.

«Сейчас некоторые беременные специально едут рожать в другие субъекты РФ, где дарят более ценные наборы. Это искажает статистику рождаемости и создает ощущение, что государство по-разному ценит детей», — пояснила депутат.

По ее словам, «Подарок № 1 от президента» станет символом того, что «каждая семья важна для страны».

Проект также поддержит отечественных производителей детских товаров.

«Мы закладываем основы технологического суверенитета, начиная с самого раннего возраста», — отметила Буцкая.