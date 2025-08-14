Буцкая: единый набор для младенцев устранит региональное неравенство
В Госдуме разрабатывают инициативу о введении единого федерального подарочного набора для всех новорожденных России, сообщает ТАСС.
Как заявила первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая, это решит проблему «лотереи», когда ценность подарка зависит от региона рождения ребенка.
«Сейчас некоторые беременные специально едут рожать в другие субъекты РФ, где дарят более ценные наборы. Это искажает статистику рождаемости и создает ощущение, что государство по-разному ценит детей», — пояснила депутат.
По ее словам, «Подарок № 1 от президента» станет символом того, что «каждая семья важна для страны».
Проект также поддержит отечественных производителей детских товаров.
«Мы закладываем основы технологического суверенитета, начиная с самого раннего возраста», — отметила Буцкая.