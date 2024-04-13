Business Insider: РФ доведет ВСУ до изнеможения и не позволит начать наступление

ВС РФ истощают украинскую армию, такой подход может привести к неспособности ВСУ начать контрнаступление в 2025 году, сообщает РИА Новости .

Как пишет Business Insider, ссылаясь на эксперта из Института изучения войны США Джорджа Барроса, российская армия грамотно подошла к тому, как оказывать давление на украинцев в этом году. ВС РФ сокращают силы, которые Киев в теории мог бы нарастить к следующему году.

Если Россия сможет сохранить инициативу в зоне СВО, то можно будет проводить постоянные наступательные операции, которые в итоге приведут ВСУ к изнеможению. По мнению эксперта, это проблема сейчас стоит очень остро, потому что долгосрочная стратегическая картина останется мрачной для Украины.

Издание подчеркнуло, что на сегодняшний день Россия перехватила инициативу в зоне конфликта, а боевые действия близятся к решающему моменту.