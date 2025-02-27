Бумага и лампа с увеличительным стеклом: как исследуют цветы на насекомых

Специалисты филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса по г. Москве и Московской области показали, как ведется проверка цветов в канун празднования 8 Марта, передает корреспондент РИАМО.

В одном из московских агрокомбинатов отобрали на проверку образец срезанных пионовидных тюльпанов от партии цветов, которые украсят весенний праздник. Случайным образом выбрали необходимое количество растений. Затем их упаковали в сейф-пакет, чтобы доставить в лабораторию на исследование в сохранности.

В срезанных цветах будут проводить энтомологическое исследование- это лабораторное исследование образца подкарантинной продукции на наличие насекомых. Чтобы убедиться в присутствии вредителей, нужно каждый цветок встряхнуть над белым листом бумаги: трипсы и другие мелкие насекомые падают на бумагу, где они хорошо заметны. После специалист внимательно изучает растение при помощи осветительной лампы с увеличительным стеклом.

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«Трипсы — разносчики болезней. Кроме этого, насекомые медленно убивают растение, высасывая из него соки, поэтому от них нужно избавиться как можно скорее. Из-за поражения трипсами растения теряют декоративность, листья покрываются пятнами. Если заражение сильное, листья сохнут и опадают, искривляются стебли, и в итоге может произойти гибель растения. Еще хуже то, что трипсы могут переносить вирусные заболевания растений», — объяснила главный специалист отдела биологических исследований филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по Москве и Московской области Наталья Нестерова.

Она добавила, что при высоких температурах насекомые очень быстро размножаются в растениях. Если при экспертизе выясняется, что проба заражена карантинными вредителями, то вся партия цветов подлежит уничтожению.