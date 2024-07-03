Булочки с ядом: кузбассовец сделал опасную покупку в магазине

В городе Белово Кемеровской области жителю продали испорченную булку с сыром. Вместо свежей начинки покупатель обнаружил внутри опасную плесень. Ему вернули деньги, но извинений пострадавший не получил, сообщает «Сiбдепо» .

После покупки мужчина успел откусить от выпечки несколько кусков и только потом заметил плесень.

«А если бы вовремя не обратили на это внимание и человек загремел бы в больницу с отравлением? Будьте, пожалуйста, внимательнее, когда захотите что-то приобрести в данном магазине», — рассказал горожанин в Сети.

Недовольный покупатель также порекомендовал всем смотреть на срок годности товаров до их приобретения. По словам кузбассовца, что испорченные продукты в этом магазине ему попадаются на первый раз.

До этого, как утверждает мужчина, в этом магазине ему продали испорченную молочную продукцию.