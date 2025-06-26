Будущую зону отдыха почистили в Мытищах

Зона отдыха у воды в деревне Подрезово недавно обрела хозяина. Ранее дикий пляж перешел в муниципальную собственность и сейчас из небезопасного и замусоренного пространства начал превращаться в благоустроенное и комфортное место отдыха, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Администрация округа совместно со специалистами теруправления «Пироговский» провела первый этап работ, расчистив береговую зону.

«Пришла специальная техника. Ковшом из воды вынули плиты, которые ранее были установлены для укрепления береговой линии, но за 30 лет сползли и стали небезопасными. Из них торчала арматура, которая могла травмировать купающихся», — рассказал начальник отдела ЖКХ и благоустройства МКУ ТУ «Пироговский» Сергей Пятковский.

В дальнейшем прибрежную часть дна и сам пляж очистят от битого стекла и бытовых отходов. К сожалению, любители пикников на природе оставляют за собой немало мусора. Все это, а также бетонные блоки вывезут на утилизацию.

Жители, собравшиеся посмотреть на происходящее, высказали свои пожелания. Например, мытищинец Евгений хотел бы видеть здесь пространство для пляжных спортивных игр, раздевалки и туалетные кабинки.

Такие же пожелания высказали и другие. И, конечно, все это будет. А вот от жителей потребуется только одно — бережно относиться к живописному уголку природы и научить этому своих детей.

Как сообщил заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов, пляж полностью будет благоустроен к следующему лету.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.