Будущих таможенников познакомили с таможенным комплексом ОЭЗ «Дубна»

В особой экономической зоне «Дубна» побывала делегация РЭУ им. Г. В. Плеханова из 30 студентов третьего и пятого курсов, обучающихся в вузе по специальности «Таможенное дело» на одном из трех направлений — «Таможенное регулирование и контроль». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.

На встрече в Конгресс-центре заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Виктория Халимендик презентовала подмосковную бизнес-площадку, рассказала о целях ее создания, задачах управляющей компании, направлениях деятельности резидентов. Особый акцент руководитель сделала на предоставляемых высокотехнологичным компаниям льготах и преференциях, в том числе режиме свободной таможенной зоны, который позволяет им закупать продукцию как у зарубежных, так и у российских поставщиков без таможенных пошлин и НДС.

На экскурсии по территории ОЭЗ студенты Плехановского университета своими глазами могли увидеть масштабы развития площадки — построенные предприятия резидентов и необходимую для их успешной работы инфраструктуру, в том числе таможенную.

Начальник таможенного поста «Дубна» полковник таможенной службы Александр Янчук подробно рассказал о его работе, особенностях взаимодействия с компаниями-резидентами, о процедурах, касающихся таможенных преференций. Он сопроводил студентов на высокотехнологичный таможенный комплекс, который в конце прошлого года был открыт на правобережной площадке ОЭЗ и сегодня является лучшим не только в Подмосковье, но и одним из самых современных в России, продемонстрировал пункт досмотра, а также ответил на все интересующие вопросы по профессиональным компетенциям. Такая наглядная экскурсия, безусловно, поможет студентам в освоении таможенного дела.

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