Будущих сварщиков Подмосковья научили хранить и использовать химические растворы

Преподаватель Автомобильно-дорожного колледжа Бронниц Марина Погорелова провела онлайн-урок по химии на тему «Решение практико-ориентированных расчетных задач на растворы» для студентов 1 курса Московской области, обучающихся по специальности «Сварщик (ручная и частично механизированная сварка, наплавка)». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Студенты во время занятия не только учились решать задачи разной сложности, но и осваивали навыки, необходимые для профессиональной деятельности сварщика. Они изучали, как рассчитывать массы веществ и массу растворителя для приготовления растворов, которые используются в сварочных работах. Учащиеся узнавали о возможных опасностях и рисках, связанных с неправильным обращением с химическими веществами. Они изучали правила хранения, транспортировки и использования растворов, а также принципы личной защиты при работе с ними.

Первокурсникам рассказали, как рассчитывать массовые доли вещества в растворе. Это позволило им точно определить необходимое количество каждого компонента для достижения требуемой концентрации.

Урок проходил в рамках сетевого взаимодействия образовательно-производственного кластера по отрасли «Металлургия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные.

«Школы мы научились строить, детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это», — сказал Воробьев.