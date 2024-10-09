Будущих преподавателей на Урале призвали цензурировать свои соцсети

«Вы же общественный человек, вы же публичный, вы же идете к детям, к родителям, и как на вас посмотрят? Поэтому понятно, что вот эти вещи должны быть обязательно сегодня в курсе преподавания в высших учебных заведениях, связанных с педагогикой», — отметил он.

По мнению Биктуганова, актуальной задачей на сегодняшний день является подготовка будущих педагогов, которые будут заниматься не только передачей знаний по учебным предметам, но и формированием личностных качеств у учеников. Учитель должен восприниматься школьниками как источник «объективной истины», и его роль заключается в том, чтобы донести до них взгляды и ценности государства.

На своей новой позиции экс-министр ставит перед собой цель сосредоточиться на повышении качества подготовки учителей для образовательных учреждений. В данный момент он не предлагает новых мер по кадровым вопросам. По его мнению, чтобы педагог решил взяться за работу в школе, ему необходимо быть уверенным в своем будущем, которое включает в себя такие аспекты, как наличие жилья, достойной заработной платы и возможности получения практического опыта на ранних этапах карьеры.

Юрий Биктуганов также высказался против наказаний за оскорбление преподавателей «при исполнении».

По словам экс-министра, вопрос о слиянии УрГПУ и РГППУ еще не решен. На данный момент он сосредоточен исключительно на развитии УрГПУ.