Будущих мам приглашают на занятие «Партнерские роды» в Красногорске
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Беременных жительниц Красногорска приглашают 7 наября в 12:00 на занятие «Партнерские роды» в Школу материнства. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
На лекции обсудят следующие темы:
Мифы о партнерских родах;
Психологическая подготовка;
Методы помощи в родах.
Занятие состоится в женской консультации в конференц-зале, 3 этаж. Адрес: Красногорск, ул. Карбышева, д. 2а. Предварительная запись не требуется.
Ежегодно все больше женщин выбирает Красногорский роддом. Сюда приезжают, чтобы стать мамами, жительницы не только Красногорска, но и подмосковных Истры, Химок, Дедовска, а также московских микрорайонов Митино и Строгино.
В едином кол-центре «Стань мамой в Подмосковье» по телефону: 8 (800) 550-30-03 будущих родителей проинформируют о документах, которые необходимо взять с собой в роддом, комплексной услуге при рождении ребенка, а также могут записать на прием к специалистам.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.
Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.