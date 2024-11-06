Будущих мам приглашают на занятие «Партнерские роды» в Красногорске

Беременных жительниц Красногорска приглашают 7 наября в 12:00 на занятие «Партнерские роды» в Школу материнства. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

На лекции обсудят следующие темы:

Мифы о партнерских родах;

Психологическая подготовка;

Методы помощи в родах.

Занятие состоится в женской консультации в конференц-зале, 3 этаж. Адрес: Красногорск, ул. Карбышева, д. 2а. Предварительная запись не требуется.

Ежегодно все больше женщин выбирает Красногорский роддом. Сюда приезжают, чтобы стать мамами, жительницы не только Красногорска, но и подмосковных Истры, Химок, Дедовска, а также московских микрорайонов Митино и Строгино.

В едином кол-центре «Стань мамой в Подмосковье» по телефону: 8 (800) 550-30-03 будущих родителей проинформируют о документах, которые необходимо взять с собой в роддом, комплексной услуге при рождении ребенка, а также могут записать на прием к специалистам.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.

Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.