Будущие специалисты отрасли горхозяйства проходят практику в МБУ Подмосковья

Общество

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

МБУ Московской области сотрудничают с образовательными учреждениями региона для профессиональной подготовки молодых специалистов в сфере ЖКХ и городского благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Так, МБУ городского округа Зарайск заключило соглашение о сотрудничестве с Коломенским аграрным колледжем имени Н. Т. Козлова и Луховицким аграрно-промышленным техникумом.

В рамках сотрудничества производственную практику прошли 15 студентов. Участники получили практический опыт по следующим специальностям:

  • сварщик;
  • мастер общестроительных работ;
  • мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем;
  • специалист по садово-парковому и ландшафтному строительству.

В городском округе Коломна МБУ взаимодействует с Коломенским аграрным колледжем. Программа практики здесь носит системный характер, предоставляя возможность студентам активно участвовать в благоустройстве городских территорий.

За первое полугодие текущего года 42 студента прошли практику, освоив следующие направления работы:

  • комплексное обслуживание общественных пространств;
  • озеленение территорий;
  • формирование ландшафтного дизайна;
  • уход за зелеными насаждениями;
  • работы по благоустройству городской среды.

Практико-ориентированное обучение создает эффективную систему подготовки специалистов для сферы ЖКХ и городского хозяйства. Такой подход помогает выпускникам быстро адаптироваться на рынке труда и обеспечивает отрасль квалифицированными кадрами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.