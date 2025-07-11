Будущие специалисты отрасли горхозяйства проходят практику в МБУ Подмосковья

МБУ Московской области сотрудничают с образовательными учреждениями региона для профессиональной подготовки молодых специалистов в сфере ЖКХ и городского благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Так, МБУ городского округа Зарайск заключило соглашение о сотрудничестве с Коломенским аграрным колледжем имени Н. Т. Козлова и Луховицким аграрно-промышленным техникумом.

В рамках сотрудничества производственную практику прошли 15 студентов. Участники получили практический опыт по следующим специальностям:

сварщик;

мастер общестроительных работ;

мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем;

специалист по садово-парковому и ландшафтному строительству.

В городском округе Коломна МБУ взаимодействует с Коломенским аграрным колледжем. Программа практики здесь носит системный характер, предоставляя возможность студентам активно участвовать в благоустройстве городских территорий.

За первое полугодие текущего года 42 студента прошли практику, освоив следующие направления работы:

комплексное обслуживание общественных пространств;

озеленение территорий;

формирование ландшафтного дизайна;

уход за зелеными насаждениями;

работы по благоустройству городской среды.

Практико-ориентированное обучение создает эффективную систему подготовки специалистов для сферы ЖКХ и городского хозяйства. Такой подход помогает выпускникам быстро адаптироваться на рынке труда и обеспечивает отрасль квалифицированными кадрами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.