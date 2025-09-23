Будущие правоохранители из Щелковского колледжа провели полевой выход

Для студентов Щелковского колледжа, обучающихся по направлению «Правоохранительная деятельность» провели полевой выход. Мероприятие было организовано совместно с партнерами из АНО «Спортивный военно-патриотический центр памяти 6-й роты Псковских десантников „Пантера“» под руководством Сергея Кочанова, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Торжественное открытие полевого выхода началось под звуки гимна Российской Федерации и с вдохновляющих напутственных слов заведующего структурного подразделения № 2, Гавриила Борисовича Поляковского.

В течение двух дней ребята прошли через серию захватывающих испытаний: переправа по натянутой веревке над озером, стрельба из различных видов оружия, освоение навыков тактической медицины, а также напряженные соревнования по эвакуации «раненых».

Особым событием стала встреча с настоящим героем — русским партизаном Александром Викторовичем Шпаковским, который провел увлекательную историческую реконструкцию и викторину, посвященную Второй мировой войне.

Кульминацией встречи стала возможность пострелять холостыми патронами из легендарных ППШ и винтовки Мосина. Вечер завершился подвижными играми и творческим мастер-классом по рисованию под руководством Алены Поляковской.

Активное участие в мероприятии приняли и родители студентов — они присоединились к полевому выходу, и на протяжении двух дней готовили невероятно вкусные завтраки, обеды и ужины.

