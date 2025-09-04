Будущие педагоги из Подмосковья научатся применять ИИ в образовании

В Государственном социально-гуманитарном университете (ГСГУ, Коломна) стартовал новый образовательный проект, направленный на изучение искусственного интеллекта будущими педагогами. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

По словам проректора по информатизации Евгения Дороднова, необходимость введения данной дисциплины обусловлена повсеместным использованием ИИ в различных сферах жизни.

«Наша задача — научить студентов максимально эффективно пользоваться всеми возможностями новейших технологий. Сегодня каждый третий учитель активно использует нейросети в своей работе. И более 60% школьников — для учебы», — отметил проректор.

В первом семестре у первокурсников появится новая дисциплина под названием «Искусственный интеллект в образовании». В ходе занятий студенты изучат различия между искусственным разумом и нейросетями, познакомятся с полезными ИИ-сервисами и научатся генерировать уникальный образовательный контент. Важным аспектом обучения станет понимание безопасного и правильного применения технологий ИИ.

Курс будет включать как лекции, так и практические занятия, где студенты смогут решать реальные образовательные кейсы с использованием инструментов искусственного разума. Также предусмотрена проектная работа, в которой студенты смогут применить полученные знания на практике.

Темы занятий охватят важные навыки в эпоху ИИ, необходимые цифровые навыки и «AI-грамотность», новые форматы и инструменты обучения, а также этические вызовы и риски использования ИИ. Студенты узнают о плагиате и академической честности, а также о том, как использовать ИИ как помощника в подготовке к урокам. В рамках курса будет обсуждаться создание образовательных чат-ботов и анализ образовательных данных.

Программа также включает изучение правовых и теоретических аспектов использования ИИ, вопросов приватности и deepfake-технологий. Студенты познакомятся с различными ИИ-системами и введением в Prompt-инженерию, что поможет им лучше понимать, как формулировать запросы и добиваться желаемых результатов.

ГСГУ нацелен на подготовку квалифицированных специалистов, способных эффективно использовать возможности искусственного интеллекта в образовательной сфере.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.