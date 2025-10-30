Будущие общественные инспекторы побывали в школах Подмосковья

Студенты Всероссийской школы общественного контроля по направлению «Образование» посетили школы Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Общественная палата Московской области при содействии министерства образования Подмосковья и управления образования Красногорска встретила будущих общественных инспекторов. Студенты побывали в образовательных организациях в Павшинской пойме: в школе № 19 и детском саду «Золотая рыбка».

Они познакомились с основными подходами в работе систем безопасности и безопасной среды, работы школьной и детской столовой, медицинского кабинета, принципами организации питания детей, контроля качества еды и хранения продуктов, а также организации профилактических мероприятий.

«Общественный контроль — это всегда про открытую и чуткую власть. Молодым коллегам было важно своими глазами увидеть, как организован процесс, и понять, что это — действительно важное направление общественной деятельности», — рассказал руководитель «Школы общественного контроля» Евгений Мартынов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.