Будущие медработники познакомились с учебной программой колледжа «Подмосковье»

Колледж «Подмосковье» провел экскурсию для абитуриентов, интересующихся специальностью «Сестринское дело» и планирующих обучение в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Ребята познакомились с учебным процессом и преимуществами получения профессии в колледже. Амбассадоры проекта «Профессионалитет» и опытные преподаватели колледжа провели для будущих медицинских сестер увлекательные мастер-классы, раскрывающие особенности профессии. Абитуриенты смогли на практике попробовать себя в роли медицинских работников, освоить базовые навыки и получить представление о будущей специальности.

В ходе экскурсии по учебным лабораториям колледжа гости оценили современное оборудование, на котором будут проходить занятия. Преподаватели рассказали о практической направленности обучения и возможностях дальнейшего трудоустройства.

В завершение мероприятия состоялась встреча абитуриентов и их родителей с представителями колледжа. Участники Дня открытых дверей смогли задать все интересующие вопросы о поступлении, обучении и перспективах выпускников, а также поделиться своими впечатлениями.

Ознакомиться с более подробной информацией о поступлении можно по ссылке в разделе абитуриенту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.