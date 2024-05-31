Будущие медицинские оптики проходят практику в Балашихинской больнице

«В колледже ребята осваивают специальность „Медицинская оптика“, изучая основы оптики, офтальмологии и медицинских аспектов зрения. Для получения опыта им нужна практика в стационаре, где представлен весь спектр диагностического оборудования для оценки анатомического строения и функционального состояния глаз пациентов», — рассказала главная медицинская сестра Балашихинской больницы Наталья Хмелевская.

Медицинские оптики занимаются изготовлением, ремонтом и адаптацией очков и контактных линз. Для создания индивидуальных оптических устройств они измеряют и проводят предварительные тесты зрения, анализируя данные и рецепты врачей.

В Московской области обеспечением качественной и доступной медпомощи занимается министерство здравоохранения. В том числе строятся и ремонтируются медучреждения, открываются флагманские медицинские центры. В этом году планируется провести капремонт 35 объектов здравоохранения, еще ремонтные работы затронут почти 90 объектов здравоохранения. К возведению объектов привлекают в том числе и внебюджетные средства. В 2024 году девелоперы планируют ввести в Подмосковье в эксплуатацию 16 медучреждений – это первичное звено, взрослые и детские поликлиники.