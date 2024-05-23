Будущие историки со всей страны собрались на научной конференции в вузе Коломны

На факультете истории, экономики и права Коломенского государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) проходит ежегодная конференция «Студенческая молодежь и общественные науки». В этом году конференция отмечает свой 18-й день рождения, объединяя начинающих историков и ученых в области общественных наук со всей страны, а также из соседней Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В конференции приняли участие преподаватели и студенты 44 вузов, включая ГСГУ, МГУ им. М. В. Ломоносова, МПГУ, РГГУ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, ВШЭ и многих других. Участники представили более 150 докладов, охватывающих различные периоды истории и смежные дисциплины.

Одна из докладчиц, Анастасия Первакова из ГСГУ, представила свое исследование древнего памятника Соколова Пустынь в Ступине.

Студенты ГСГУ не раз работали на раскопках этого памятника археологии на берегу реки Оки.

Анастасия провела типологическую характеристику коллекции каменных артефактов, обнаруженных во время экспедиций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.