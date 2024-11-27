Будущее российских научных разработок обсудили в Реутове

В реутовском «Изобретариуме 3.0» прошла встреча «Текущее состояние и перспективы развития водородных технологий в России». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В мероприятии приняли участие ребята занимающиеся проектной деятельностью, а также приглашенные спикеры, среди которых были ученые, предприниматели, изобретатели и представители ведущих высших учебных заведений страны.

Каждый автор поделился своей историей создания проекта и планами на будущее. Презентации сопровождались живыми дискуссиями, во время которых участники могли задать любые вопросы по теме исследований.

На встрече обсуждались не только текущие достижения и проблемы отрасли, но и перспективы использования водорода как источника энергии, а также возможности внедрения новых технологий.

Особое место заняла практическая часть мероприятия — участники провели эксперимент с использованием водорода.

Встреча завершилась договоренностями о сотрудничестве и намерением гостей курировать проекты ребят в области водородной энергетики.

«Изобретариум» — это крупнейший детский технопарк Московской области, расположенный в городском округе Реутов. На его базе получают дополнительное образование 1338 детей, при этом порядка 500 слушателей обучаются бесплатно.

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