Будущее ИТ-рынка в России обсудят на техконференции в Екатеринбурге

На конференции «Импульс Т1», которая состоится 3 октября в Екатеринбурге, обсудят развитие национального инженерного сообщества, повышение кадрового потенциала и перспективы цифровых технологий. Участниками мероприятия станут представители УрФУ, Т1, СберТеха, ОТП Банка и др. Еще состоится хакатон, на котором студенты смогут показать свои навыки при решении реальных задач, а также получат советы от экспертов.

Екатеринбург, как Москва и Санкт-Петербург, входит в число городов, где наиболее развиты технические вузы и ИТ-экосистема. Согласно опубликованному в феврале рейтингу регионов по уровню цифровой трансформации, Свердловская область вошла в топ-10 самых технологичных субъектов РФ. Рейтинг подготовил центр экспертизы и координации информатизации (ЦЭКИ). А в рейтинге «РУССОФТ» за прошлый год регион вошел в семерку лидеров в области разработки.

Программу конференции посвятят возможностям профессионального роста ИТ-специалистов, инициативам предпринимателей и повышению эффективности в данной отрасли. Будут представлены доклады и выступления экспертов, пройдут мастер-классы.

Перед аудиторией выступит руководитель направления программ внутреннего предпринимательства Дмитрий Власенков, он расскажет о программе «Т1 Основатель» и успешных кейсах ее участников за прошлый год. А директор портфеля проектов DION в ИТ-холдинге Т1 Роман Чередников объяснит, как DION строит цифровую независимость и внедряет свои технологии.

Lead Java Developer в СберТех Вячеслав Чернышов озвучит возможности роста производительность приложения при получении максимума из потоков. QA-инженер в ОТП Банке Герман Шибанов раскроет, как автоматизация тест-кейсов способна улучшить качество тестирования и сэкономить ресурсы команды.

В рамках конференции запланированы дебаты и лекции о будущем ИТ-профессий, лидерстве и психологии работы в команде.

«Импульс Т1» — важная платформа для встреч лидеров науки, образования, бизнеса и госвласти. В этом году мероприятие охватит 5 городов: сначала Нижний Новгород, затем — Екатеринбург, Минск, Новосибирск и Москву.