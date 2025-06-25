Будущее благоустройство парка «Березовая роща» в Дмитрове обсудили вместе с жителями

В парке «Березовая роща» состоялась важная встреча: заместитель главы Дмитровского округа Сергей Лопатников по поручению временно исполняющего полномочия главы Михаила Шувалова обсудил с жителями планы по благоустройству территории, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Особенностью встречи стало ее проведение непосредственно в парке — это позволило и проектировщикам, и жителям на месте рассмотреть возможные изменения. Обсуждение прошло активно и продуктивно: горожане высказывали свои идеи, предложения и замечания, которые были тщательно зафиксированы для дальнейшего изучения.

«Для нас важно, чтобы парк „Березовая роща“ стал по-настоящему комфортным и современным пространством для всех жителей, — отметил Михаил Шувалов. — Именно поэтому мы начинаем эту работу с открытого диалога, где каждое мнение будет учтено. Уверен, что совместными усилиями мы создадим место, в котором будет комфортно всем».

Все поступившие предложения будут тщательно проанализированы специалистами и учтены при разработке окончательного проекта благоустройства.

«Создание комфортной городской среды невозможно без учёта мнения жителей округа, — подчеркнул Сергей Лопатников. — Поэтому мы проводим такие встречи уже на этапе проектирования. Важно мнение каждого, и мы внимательно изучаем все конструктивные предложения!»

Работа по благоустройству парка ведется в рамках программы формирования комфортной городской среды при активном участии администрации округа и местных жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.