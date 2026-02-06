Будет ли снег? Петербуржцам рассказали о погоде

сегодня в 11:55

Синоптик Леус: в Петербурге будет от -10 до -12 градусов 6 февраля

Синоптик Михаил Леус рассказал, что 6 февраля на погоду в Санкт-Петербурге повлияет приближающийся атмосферный фронт, сообщает «Бриф24» .

В городе прогнозируется переменная облачность с небольшими осадками в виде снега.

«Температура воздуха — минус 10-12 градусов, в Ленинградской области — минус 8-13 градусов. Ветер северо-восточный 1-6 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы», — пояснил синоптик.

7 февраля существенных осадков не предвидится. Ночная температура составит от -14 до -16 градусов, а дневная — от -9 до -11 градусов.

