Буддийская статуэтка и маска из Африки пополнили коллекцию музея КПО Подмосковья

Каждый месяц на конвейерных лентах комплексов по переработке отходов в Подмосковье сортировщики находят уникальные предметы. Благодаря внимательности работников и грамотной системе обработки отходов ставшие кому-то ненужными вещи обретают вторую жизнь в виде экспонатов музея «Культурный слой». Так, в числе очередных находок в феврале сортировщики КПО «Нева» обнаружили настольную статуэтку головы Махакалы, который является в буддизме охранником и защитником учения Будды, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Изготовленная из глины статуэтка заняла почетное место на полке музея — ее размеры составляют 25 на 15 сантиметров.

А на сортировочной линии КПО «Восток» в этом месяце была замечена африканская маска. И пусть предмет по всем признаком является новоделом и продукцией для туристов, маску все равно оставили в музее на радость посетителям.

Сегодня в числе экспонатов музейного комплекса «Культурный слой» насчитывается уже более 2 тыс. находок. Все эти выброшенные предметы заставляют задуматься о разумном потреблении ресурсов.

Ознакомиться с экспонатами можно в онлайн-версии музея.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.