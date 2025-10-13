БТИ Подмосковья определили координаты около 156 тыс точек для кадастровых работ

Определение координат проводится с помощью системы точного позиционирования (СТП), которая позволяет в режиме реального времени определять координаты характерных точек границ земельных участков и объектов недвижимости, снижая риски ошибок за счет использования единой геодезической основы и сокращая сроки выполнения работ. Эта система используется не только сотрудниками БТИ, услуги по вычислению координат на ее основе доступны юридическим и физическим лицам, сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Количество характерных точек зависит от конфигурации объекта. Если он в виде прямоугольника или квадрата, без выступов и изломов, то у него 4 характерных точки по углам здания. Но такое встречается редко. Специалистам БТИ Московской области приходилось определять координаты для объектов, у которых десятки характерных точек.

«С начала 2025 года специалисты БТИ Московской области определили координаты 155 820 характерных точек, с помощью которых при выполнении кадастровых работ устанавливаются границы земельных участков и местоположение объектов недвижимости с учетом требований к точности и допустимой погрешности», — рассказала генеральный директор ГБУ «БТИ Московской области» Нелли Алексеева.

Кадастровый инженер устанавливает эти точки для описания границ земельных участков, зданий или сооружений, чтобы:

подготовить технический план на новое здание (сооружение), которое предстоит поставить на учет;

обновить сведения в ЕГРН на существующий объект, где завершилась реконструкция с изменением контура;

устранить реестровую ошибку, т. е. несоответствие в описании местоположения здания и его координат с кадастром (ЕГРН).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.