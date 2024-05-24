Брынцалов вместе с родными погибших бойцов СВО высадил памятные клены в Балашихе

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов принял участие в акции на «Аллее Памяти» в Балашихе. Вместе с главой округа Сергеем Юровым, военнослужащими дивизии Дзержинского и родственниками погибших участников СВО на центральной аллее города они высадили клены. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Акция стартовала в прошлом году, тогда были высажены первые деревца. Как подчеркнул спикер регионального парламента, имена героев не будут забыты. Ценой собственной жизни парни совершили каждый — свой подвиг, во имя России и своего народа.

«Мы просто обязаны помнить всегда их имена, они должны навечно остаться в памяти и будущих, и живущих поколений. И каждая страница истории нашего государства, нашего города, это прежде всего героические поступки тех, кто отдал жизнь за то, чтобы у нас было будущее. Я уверен, что все, кто сегодня находится здесь, будут после сегодняшней акции следить за тем, как растут деревья. Потому что в дереве душа тех, кто, продолжая традиции наших дедов и отцов, отдал свои жизни ради светлого будущего своей страны. Светлая память нашим Героям, вечная им память. И мы все сделаем для того, чтобы они остались навечно в наших сердцах», — сказал Брынцалов.

Сергей Юров, обращаясь к участникам акции, напомнил, что в целях увековечивания памяти Героев в округе проводится огромная работа. И она будет продолжена.

«Это наша совместная и самая главная задача. Мы вместе с вами открываем доски на домах, где жили ребята. В наших школах открыты Парты героев. Наши улицы носят их имена. В прошлом году здесь, на проспекте Ленина, мы заложили аллею в память о погибших. Сегодня, к сожалению, количество этих деревьев станет больше, но еще раз повторюсь, мы сделаем все, чтобы никогда не забыть имена наших Героев. В этом году вместе с вами мы обсуждали, и уже принято решение приступить к проектированию здесь на проспекте Ленина сквера-мемориала с фамилиями павших бойцов. И я уверен, что в следующем году мы вместе с вами его откроем. Вечная память нашим Героям», — сказал Юров.

Игорь Брынцалов помог высадить дерево Нине Ивановне — маме погибшего Александра Девятко. О сыне она говорит одно: «он всегда мечтал служить Родине!».

В зону СВО Александр первый раз отправился добровольцем в 2022 году. Получил ранение, вернулся домой восстанавливаться. После снова поехал на фронт вслед за братом. Александр героически погиб в ходе выполнения боевых задач в июле 2023 года. По словам матери, в душе сын был добрым и мягким, но прятал это за маской суровости, даже строгости.

Сейчас в зоне СВО находится брат Александра Владимир. Игорь Брынцалов пожелал Герою вернуться домой целым, невредимым и, конечно, с Победой.

Вторая семья, которой спикер регионального парламента помог высадить дерево, — Мирзоян. Клен в память о своем сыне Андрее сажали его отец Владимир и мама Любовь. Андрей не был военным, но он женился на дочери военного. И, с наступлением СВО, отправился на защиту родины вместе с тестем. В жизни Андрей был очень мягким, радушным и добрым. Любовь Владимировна вспоминает, что долго никто в семье не мог поверить в принятое сыном решение.

«Он очень любил самолеты, мечтал летать. Ну вот, видите, принял такое решение, что все — после войны. Мы обязательно будем следить за деревом. Мы каждую субботу ходим на кладбище, теперь вот будем ходить через аллею», — сказала женщина.

Игорь Брынцалов, общаясь с семьями погибших солдат, призвал не стесняться — по любым вопросам обращаться. Поддержка родных и близких наших Героев — это, по его словам, приоритетная работа не только всех уровней власти, но и всего народа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.