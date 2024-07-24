Брынцалов: важно открыть к сентябрю все запланированные объекты образования

Важно, чтобы к сентябрю в Московской области открылись все запланированные школы и детские сады, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, сейчас подготовка детских садов и школ к новому учебному году находится на финишной прямой.

«Важно, чтобы вовремя открылись все запланированные объекты — новые и те, что после ремонта. С 1 сентября должны заработать 24 новые школы и 10 детских садов. Еще 41 школа и 23 сада откроются после капремонта», — сказал Брынцалов в ходе 90-го заседания Мособлдумы.

Он поручил депутатам отслеживать этот процесс. Там, где есть хоть малейший намек на пробуксовку по срокам, вопросы к качеству работ, другие трудности — оперативно решать ситуацию вместе с главами и министерствами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.