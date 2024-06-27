Брынцалов: рост населения Подмосковья ведет к активной работе по созданию инфраструктуры
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По словам президента РФ Владимира Путина, Подмосковье, в отличие от многих других регионов страны, прирастает населением. Это ведет к активной работе по созданию инфраструктуры, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«А это значит, что нам еще нужны школы, детские сады, поликлиники. Возвести стены — это половина дела, еще надо найти профессионалов, готовых учить, лечить, помогать», — обозначил Брынцалов.
В Мособлдуме на протяжении нескольких последних лет приняли ряд законов, которые помогают привлекать в регион специалистов. Ежегодно в Подмосковье расширяют действующие меры поддержки.
В частности, в этом году предоставили выплату на аренду жилья учителям и работникам социальных учреждений. До этого ей могли воспользоваться только медики.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.
Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.