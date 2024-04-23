Брынцалов провел встречу с Московским областным молодежным парламентом

В своей вступительной речи спикер регионального парламента познакомил молодежь с историей праздника. Он отметил, что парламентаризм в стране прошел большой путь и доказал свою эффективность. Кроме того, полномочия и роль парламента расширили и принятые в 2020 году конституционные поправки.

«В решающий момент нашей истории представители политических партий консолидировались вокруг нашего президента и армии. Есть согласие по ключевым вопросам, касающимся проведения специальной военной операции, укрепления суверенитета и развития страны. Как говорит глава государства, сейчас на кону стоит само существование России. Действуя вместе, мы защищаем наш родной дом», — подчеркнул Брынцалов.

Среди приоритетных на сегодняшний день направлений он выделил поддержку экономики в условиях санкционного давления, расширение мер поддержки для участников СВО и их близких, сбор гуманитарной помощи на фронт и жителям новых территорий.

И в этой важной работе, добавил председатель Мособлдумы, молодежный парламент принимает самое активное участие.

«Вы собираете и отвозите гуманитарные грузы. Вы помогаете наладить мирную жизнь и восстановить инфраструктуру. Благодарю за неравнодушие и такую деятельную поддержку», — обратился к молодым людям Брынцалов.

Он также отметил важную роль Молодежного парламента в развитии своих городских округов и реализации важных социальных проектов.

«Вы приняли участие в выборах губернатора и президента: не только голосовали, но и помогали в организации выборного процесса. Знаю, что в феврале вы обсуждали проект стратегии по молодежной политике до 2030 года и внесли свои предложения в документ. Мы внимательно относимся к вашим законодательным инициативам. Чем больше их будет, тем лучше. Вы — наш кадровый резерв», — обратился Брынцалов к молодежи.

Парламентарий поздравил молодых людей с наступающим праздником и пожелал им успехов, дальнейшего развития и реализации больших планов. За добровольческую деятельность он вручил четырем членам МОМП благодарности Мособлдумы.

С приветственным словом выступила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

«Очень важно, что в целом институт молодежного парламентаризма видоизменяется. Соответственно, мы всегда стараемся отвечать вызовам времени. Сейчас у нас в региональном законе есть поправка о том, что участвовать в работе МОМП могут участники спецоперации. К этому четвергу мы выходим с новыми поправками. Отмечу, что и дисциплинарные моменты выстраиваются с точки зрения участия молодых парламентариев, и их обязательной работы в комиссиях, заседаниях, чтобы гордое звание члена молодежного парламента носилось с чувством ответственности, обязательности, принятия коллегиальных решений», — сказала она.

Некоторыми итогами работы в ходе встречи поделилась председатель Московского областного молодёжного парламента Татьяна Некрасова: «Мы смогли наладить связь с депутатским корпусом как в муниципалитетах, так и в Мособлдуме. У нас большая часть ребят из областного молпарламента являются помощниками депутатов Мособлдумы. На местах ребята — помощники муниципальных депутатов. Выстроена работа с комитетами, мы их посещаем. За 4-5 месяцев работы мы посетили 10 комитетов: не только слушаем и учимся, но и выступаем с докладами, делаем аналитику по вопросам, как молодёжь относится к темам, которые затрагивают комитеты Мособлдумы».

Как модератор встречи Линара Самединова предложила молодым парламентариям задать интересующие их вопросы Игорю Брынцалову.

Молодые люди спрашивали о необходимости налаживания международного сотрудничества, развития межнациональных отношений.

Также их интересовала возможность развития киберспорта в регионе, расширения мер поддержки молодых семей, продления льготного проезда на электричках для студентов в летний период, когда еще идет сессия.

«Все вопросы хорошие и заслуживают внимания. Главное, чтобы работать по ним дальше — нужно все обосновать: для чего это нужно, почему сейчас это важно, кого это затронет. Нужно запастись аргументами, взвесить все «за» и «против», — посоветовал молодым людям Игорь Брынцалов.

Молодые парламентарии остались довольны результатами встречи. Подобный опыт, по их мнению, очень поможет в дальнейшей работе.

«Для нас это очень радостное и знаковое событие, нам также удалось задать свои вопросы. Конечно, было затронуто много важных, актуальных, интересных тем, начиная от сложного комплексного вопроса миграционной политики, заканчивая вопросом про молодые семьи», — поделилась впечатлениями заместитель председателя МОМП по проектной деятельности, председатель молпарламента при совете депутатов г. о. Шатура Евгения Чиркунова.

Девушка полностью разделяет озвученные Игорем Брынцаловым приоритетные направления работы, касающиеся, в первую очередь, поддержки спецоперации. Евгения и сбором гумпомощи занимается, и своими руками изготавливает необходимые для фронта вещи. А недавно она ездила в Луганск помогать жителям новых территорий.

«Меня очень долго не хотели брать, говорили, молодая девчонка, но все-таки я настояла на своем. Спасибо движению «Здоровое Отечество». С гуманитарной миссией мы побывали в четырех соцучреждениях. Привезли огромное количество инвентаря — все, что запрашивали у нас жители. Конечно, для меня лично это была очень эмоциональная, сложная поездка. Мне всегда было очень интересно попасть на освобожденную территорию, потому что с самого начала объявления СВО я была в штабе помощи, помогала в ПВР и военкомате. Было интересно пообщаться с людьми, посмотреть, как они живут», — рассказала Евгения.

По ее словам, «жутко и страшно было слушать о тех ужасах, которые там происходили, но благо сейчас регионы восстанавливаются, и в жизни людей и развитии городов появился такой новый виток».

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Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.