Брынцалов провел прием Региональной общественной приемной партии «Единая Россия»

Прием в региональной общественной приемной «Единой России» провели секретарь регионального отделения партии Игорь Брынцалов и руководитель региональной приемной, депутат Государственной Думы Алла Полякова. А также руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Московской области Ольга Ермакова, представители Министерства обороны Российской Федерации и Министерства социального развития региона, а также члены Адвокатской палаты, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В ходе приема с вопросами обратились жители из Реутова, Мытищ, Красногорска, Химок, Истры, Лосино-Петровского и Воскресенска. Основная тема — правовая помощь участникам специальной военной операции, а также поддержка семей военнослужащих.

По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, декада приемов приурочена ко Дню рождения партии и является традицией.

«Уже не первый год мы запускаем в декабре Декаду приемов граждан, депутаты всех уровней: Государственной Думы, Мособлдумы и местных советов проводят приемы жителей и помогают в решении их вопросов. Сегодня у нас была встреча с семьями и близкими участников СВО. Обращения были разной направленности, среди них: получение финансовой поддержки, помощь в оформлении документов, предоставление гражданства, трудовые вопросы. Будем решать поступившие вопросы и сопровождать на городском и региональном уровнях, совместно с депутатским корпусом», — прокомментировал Брынцалов.

Также в ходе приема были озвучены вопросы, касающиеся получения справки о выслуге лет, оформления удостоверения ветерана боевых действий и прохождения реабилитации в центре «Ясенки».

С вопросом организации детского оздоровительного отдыха обратились вдова военнослужащего — Елена, проживающая в подмосковных Химках.

«Я вдова участника боевых действий, осталась с двумя детьми после гибели мужа в 2022 году. Обратилась сегодня по вопросам выплаты и социальной поддержки моей семьи. Нам предложили социальную помощь, а также оздоровительный отдых для меня и детей», — рассказала Елена.

Руководитель региональной общественной приемной Алла Полякова также добавила, что декада приемов «Единой России» продлится в Московской области до 10 декабря. На протяжении многих лет общественные приемные — это точки притяжения жителей. Здесь всегда готовы выслушать, помочь, поддержать.

«Иногда нужна адресная помощь и решение личных вопросов, а в каких-то случаях люди поднимают более масштабные задачи. Всегда внимательно относимся ко всем обращениям и помогаем людям, объединяя ресурсы партии, профильных ведомств, общественных организаций. На регулярной основе в Московской области кроме региональной приемной председателя партии работают еще 53 местных приемных „Единой России“. В Декаду приемов у нас появляется возможность как можно больше депутатов разных уровней, представителей профильных ведомств и общественных организаций привлечь к работе с жителями», — рассказала Алла Полякова.

Узнать актуальный график встреч и записаться на прием в общественные приемные «Единой России» Подмосковья можно, обратившись в Региональную общественную приемную по телефону: 8(495)106-05-50 (понедельник–пятница).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.