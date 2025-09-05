Брынцалов принял участие в открытии памятника колоколу «Реут» в Реутове

В преддверии Дня города Реутов председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с депутатом Госдумы Вячеславом Фомичевым и главой Филиппом Науменко принял участие в открытии после реконструкции главного городского символа — памятника колоколу «Реут» на пересечении улиц Победы, Ленина и Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

После проведенного благоустройства и восстановления самого памятника все стало выглядеть гармонично.

Колокол «Реут» с барельефами святых и голубем был создан известным реутовским скульптором Виталием Казанским и открыт в 2005 году. И, как подчеркнул Игорь Брынцалов, имеет историческое значение: «Реут» в древности называли самый большой сигнальный колокол, звон которого предупреждал о приближении врага. В XV веке в местах, где сегодня расположен Реутов, именно такой и был установлен.

«В нынешние дни, в круглую дату городского округа — 85-летия, мы, опираясь на традиции, на то, что было создано многими поколениями в городе, должны помнить, хранить нашу историю. И передавать это из поколения в поколение. Очень символично, что этот памятник находится на пересечении улиц Гагарина и Победы. Это как раз и говорит о том, что мы всегда стремимся к победе, чтим традиции, все делаем для того, чтобы сохранить нашу идентичность и нашу веру», — отметил Игорь Брынцалов.

Также рядом с колоколом согласно проекту установили закладной камень в память о 100-летии проведения богослужения в Реутове Патриархом Тихоном. Для духовного благословения места Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Владыка Николай совершил чин освящения обоих объектов.

Жители Реутова, которые также приняли участие в мероприятии, результатом реконструкции довольны. Особенно рад обновлению Валерий Казанский, брат Виталия Казанского.

На открытии памятника он вспоминал, как «рождался» колокол.

«Создавалась эта гипсовая модель на даче, под солнцем. Вся семья принимала участие в этом. Очень хорошо, что появился купол, крест — возможно, многие люди, пройдя здесь, переосмыслят свое отношение к городу», — сказал Казанский.

Уже сегодня обновленный памятник привлекает жителей. Многие приходят с детьми, чтобы еще раз рассказать о том, какую важную роль играл колокол в прошлом для безопасности жителей, и какие глубокие смыслы несет сегодня.

По словам Игоря Брынцалова, эта преемственность очень важна.

«Именно подрастающему поколению дальше нести знания об истории своей малой Родины», — подчеркнул парламентарий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.