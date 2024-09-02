Брынцалов поздравил жителей подмосковного ЖК «Пехра» с двойным праздником

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил с рабочим визитом городской округ Балашиха. Вместе с главой Сергеем Юровым он прибыл в новую школу в жилом комплексе «Пехра», чтобы поздравить учащихся с двумя торжественными событиями — открытием долгожданного образовательного учреждения и Днем знаний. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Обращаясь сегодня к ребятам, их родителям и педагогическому коллективу, спикер регионального парламента подчеркнул, что как самая большая в Московской области, Балашиха не отстает от темпов, заданных в регионе — ежегодно в округе открываются после стройки новые, а после капремонта — обновленные учреждения.

«Мы открываем это здание — современное, светлое, просторное. Ребята, вы должны ставить перед собой новые задачи. Здесь все есть для того, чтобы развиваться, получать достойное, качественное образование. Здесь подобран очень профессиональный преподавательский состав — огромная благодарность всем тем, кто пришёл сюда работать, а тем самым — писать историю этого замечательного сооружения с новых страниц. Которая, я уверен, будет наполнена достижениями, победами воспитанников — во имя своего родного Отечества, своего города и, конечно, своих родителей», — сказал Брынцалов.

Он пожелал ребятам всестороннего развития, активности в учебе, учителям — здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности.

«Для вашей школы это особенный День знаний — мы открываем новое большое здание. Уверен, для школьников событие станет вдохновением к отличной учебе и новым знаниям. Благодарю архитекторов и строителей за воплощение в жизнь этого уникального проекта. А ребятам желаю успехов и ярких открытий!», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.

Директор школы Наталья Антонюк продолжила слова главы про «уникальность». В своей речи она не могла не обратить внимание на отличительные особенности учреждения.

В завершении торжественной части ребята, построившись за своими учителями, в предвкушении прошли за парты. Вместе с ними оценить результат долгой, кропотливой, старательной работы строителей последовали и почетные гости. Игорь Брынцалов заглянул в учебные классы и другие помещения.

«Школа рассчитана на 1500 мест и оснащена современным оборудованием. Только лаборантских здесь 23. А еще — цифровая библиотека, 3 спортзала, актовый зал с зоной цифрового кинотеатра. Школьники будут пробовать свои силы в робототехнике, заниматься в театральной и художественной студиях. Есть мастерские, в которых будут учить детей обрабатывать металл, дерево и ткань», — поделился впечатлениями председатель Мособлдумы.

Кроме того, он добавил, здесь есть предпрофессиональные классы, возможности для углубленного изучения математики и английского, а также развития спортивного потенциала в секциях каратэ, футбола и художественной гимнастики.

Школа, как большой корабль знаний, отправляется со своими пассажирами — учителями и учениками — в новое, долгое, счастливое плавание.

«Каждая семья в каждом поколении переживала этот день, готовилась к нему. И это действительно стало доброй и очень хорошей традицией. Сегодня, во второй день осени, в наши школы пошли более миллиона детей. Эта цифра с каждым годом растет. А вместе с ней и количество новых школ увеличивается. В этот день открывается в регионе 39 новых школ и 40 — после капитального ремонта. Все — по разным проектам, но в соответствии с новыми современными требованиями», — сказал в заключении парламентарий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.