Брынцалов поздравил жителей новых регионов с годовщиной воссоединения с Россией

30 сентября 2022 года президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали международные договоры о вхождении этих регионов в состав Российской Федерации. Секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил жителей этих регионов с годовщиной, сообщает пресс-служба депутата.

«Мы всегда будем помнить, сколько испытаний пришлось пройти жителям новых территорий, нашим воинам, чтобы быть с нами одной семьей. Помогая друг другу, наши люди продолжают сражаться за правду и независимость на фронтах специальной военной операции», — сказал Брынцалов.

Он также напомнил, что, возвращая исторические земли, Российская Федерация бережно восстанавливает инфраструктуру на них.

«Помогают в этом и строители из Подмосковья. Наши специалисты работают в нескольких подшефных районах на Донбассе. Они уже привели в порядок десятки объектов — дома, дороги, школы, детские сады и больницы. Вместе мы обязательно преодолеем все испытания и одержим победу! С праздником!» — добавил секретарь регионального отделения «Единой России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.