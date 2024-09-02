Брынцалов поздравил ветерана ВОВ Александра Золотова со 103-летием

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым, Героем России Сергеем Лысюком поздравили с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Золотова Александра Григорьевича — ему исполнилось 103 года. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Уважаемый Александр Григорьевич, вчера вам исполнилось 103 года. От всей души поздравляю вас с Днем рождения! Возможность увидеться с Вами, обнять и поздравить — это всегда большая радость. Спасибо за то, что так радушно встречаете нас и делитесь воспоминаниями о своем героическом прошлом. Нет ничего ценнее, чем услышать их лично от вас», — сказал Брынцалов.

Биография Александра Григорьевича по праву легендарная. Он прошел всю Великую Отечественную войну, гнал врага до самого Берлина. И даже после тяжелой долгожданной Победы он остался в армии и прослужил там еще 36 лет. Также провел огромную работу по патриотическому воспитанию молодежи, передавая им знания и правильные ориентиры в жизни.

«Я всегда рассказывал молодежи, что нельзя жить без любви к Родине. Ее надо хвалить и защищать, как это делали мы в Великую Отечественную войну, как делают сейчас наши герои в рамках специальной военной операции. И события, которые происходят, в частности в Курской области, должны закончиться только нашей победой над фашизмом», — сказал Золотов.

Про Курскую область ветеран вспомнил не случайно. 23 августа вся Россия вспоминала, как в 1943 году в этот день завершилась Курская битва — одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Для Александра Григорьевича эта дата также одна из самых значимых. Во время Курско-Орловской битвы он храбро сражался с немецко-фашистскими захватчиками.

«Я смотрю новости и очень переживаю за Курскую область. Наш президент сказал, что все будет хорошо, что прогонят фашизм с нашей Родины. Я сам знаю, что такое военные действия, поэтому желаю сил нашим бойцам», — добавил Александр Золотов.

«Сегодня мы видим, как история повторяется. Наши отважные Герои борются за свободу Курской земли. А ваша любовь к Родине, сила духа, смелость, вдохновляют новое поколение защитников России. Они сейчас воюют с нацистами в зоне специальной военной операции, вытесняют их с нашей земли. Мы ждем от наших воинов героической Победы, как в 45-м», — отметил Брынцалов.

Традиционно ветерана пришли поздравить кадеты. Александр Григорьевич в свою очередь поздравил подрастающее поколение с началом учебного года. Пожелал хорошей учебы и чтобы дети росли патриотами своей страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.