Брынцалов поздравил сотрудников центра подготовки контрактников с годовщиной

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов принял участие в праздновании годовщины со дня формирования пункта приема граждан на контракт в Вооруженные силы РФ Московской области, который расположен в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Пункт открыл свои двери 25 апреля 2023 года. На сегодняшний день все структурные подразделения работают стабильно — всего здесь трудятся около 150 человек.

Поздравляя виновников торжества с годовщиной работы, Игорь Брынцалов отметил, что «все здесь работает как часы». Благодаря слаженному коллективу добровольцы получают необходимую помощь и передовой боевой опыт.

«Здесь служат профессионалы, здесь все четко, ясно и прозрачно. Здесь делается все для того, чтобы с самых первых дней боец-контрактник был подготовленным к выполнению боевых задач на передовой, и мог сохранить свою жизнь. И мы видим результаты этой работы. За первый месяц — тысяча контрактов заключено, за год работы — более 15 тыс. Наш центр — лучший в стране, на него многие равняются. Это, конечно, заслуга всего коллектива», — подчеркнул парламентарий.

Председатель Мособлдумы напомнил о том, что президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что добровольцы, контрактники, мобилизованные должны пользоваться равными социальными гарантиями и защитными мерами. Потому, по словам Игоря Брынцалова, за два года в регионе создана система поддержки наших бойцов. Депутаты контролируют, как предоставляются все выплаты и льготы. В 2023 году более 17 тыс. семей участников СВО получили различные виды помощи.

В завершении выступления он пожелал всем крепкого здоровья, успехов в деле служения Отечеству и общей Победы. За добросовестный труд и высокий уровень подготовки он вручил сотрудникам центра награды губернатора Московской области и Мособлдумы.

С поздравительной речью к присутствующим обратился и глава округа Сергей Юров.

«Проведена огромная работа по организации центра. Огромные слова благодарности всем тем, кто принимал участие в том, чтобы сегодня он действительно был лучшим в стране, как сказал Игорь Юрьевич: это наши военнослужащие, которые работают здесь, наши муниципальные предприятия, которые строят и обеспечивают хозяйственную часть, наше учреждение гражданской обороны, на базе которого сформирован учебно-тренировочный центр, наши ветераны, спецназовцы, которые сегодня обеспечивают подготовку ребят, это наш многофункциональный центр, который с такой же армейской дисциплиной ребятам помогает в подготовке документов, это наш персонал, который работает здесь в столовой и на кухне, а также обеспечивают охрану территории объекта, это врачи, которые сегодня здесь дежурят и многие другие. Действительно — огромный, слаженный коллектив настоящих профессионалов», — отметил Юров.

Он также провел церемонию награждения и вручил сотрудникам центра муниципальные награды.

Мероприятие продолжилось концертной программой — музыкальные выступления подготовили коллективы округа Балашиха.

Покидая центр, Игорь Брынцалов осмотрел некоторые помещения и отметил, что бывал здесь не раз и видел его становление с момента открытия. Сейчас здесь есть все, чтобы будущие контрактники могли отточить и приобрести важные для воина навыки: взводный опорный пункт с системой траншей, ячеек, блиндажом и перекрытой щелью, учебные классы с плакатами стрелкового вооружения и инженерными боеприпасами, специальные макеты для стрелковых тренировок.

«За год работа выстроена, полностью налажена. Видим, что будущих бойцов здесь серьезно готовят. Я сам сегодня с ними пообщался — ребята честно признались, дни пребывания здесь насыщенные, знаний с каждым днем только прибавляется. По их словам, самое главное — есть возможность все отработать на практике. И неудивительно, что желающих заключить контракт много — мужчины прекрасно понимают, что и должную подготовку получат, и брошенными со стороны государства, пока уйдут на защиту Родины, не останутся ни сами, ни их семьи», — подчеркнул спикер регионального в завершении.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает по адресу: городской округ Балашиха, Восточное шоссе, вл. 2. Узнать о работе пункта отбора можно на сайте контрактмо.рф или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.